Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Москва, 21 февраля. Россияне в случае ухода Владимира Путина с поста президента РФ опасаются в первую очередь обострения борьбы за власть и передела собственности. Соответствующее исследование провели эксперты Центра политической конъюнктуры.

Оно было подготовлено на основе результатов опросов в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске. Авторы исследования подчеркивают, что Владимир Путин стал символом стабильности внутренней политики, поэтому страхи и переживания, связанные с возможным уходом президента с поста, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании» россиян. Выдержки из исследования публикует РБК.

В докладе представлены три группы страхов: наиболее острые, средневыраженные и периферийные. В первую вошли переживания из-за возможного обострения ситуации, связанной с борьбой за власть, переделом собственности, отменой национальных проектов и снижением социальных обязательств в целом. Также в список наиболее острых входит страх потери авторитета России на международной арене.

«Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдет», — заявил один из участников фокус-группы.

«Не вижу я преемника, который бы стал вместо Путина президентом», — поддержал второй.

«Скажут: это Путин вам обещал, а мы — нет», — поделился своими переживаниями третий.

Обострение межнациональных конфликтов, усиление сепаратистских настроений, риск роста коррупции и увеличения угрозы со стороны США — страхи, которые вошли в группу средневыраженных. К третьей группе — периферийных страхов — относятся ухудшение экономической ситуации в стране, снижение обороноспособности, война с НАТО и возможное развитие гражданского конфликта.