Хуситы из Йемена запустили ракеты в сторону Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 21 февраля. Йеменские повстанцы-хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии. Об этом сообщило саудовское информационное агентство SPA.

Как рассказал официальный представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики, атака произошла в ночь на 21 февраля около 00.30. Ракеты были перехвачены и уничтожены системами ПВО Саудовской Аравии.

Yémen: Les Houthis annoncent avoir abbatu un drone de l'armée saoudienne, sans doute un drone Karayel de fabrication turque. pic.twitter.com/jzokrnsPTn — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) January 2, 2020

Аль-Малики назвал инцидент «варварской атакой», пишет «Газета.ру». По его словам, йеменеские повстанцы намеревались атаковать мирные объекты и гражданское население, что грубо нарушает международные правовые нормы. Также аль-Малики подчеркнул, что аравийская коалиция продолжит защищать жителей входящих в объединение стран, следуя гуманитарному праву.

Напомним, в конце января йеменские хуситы атаковали объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Причиной атаки стало вмешательство Саудовской Аравии во внутренние дела Йемена. Королевство оказывает военную поддержку правительству Йемена в борьбе против мятежников-хуситов, которые попытались захватить власть в стране.