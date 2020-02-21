Эксперты Росконтроля назвали лучшие марки буженины

Москва, 21 февраля. Один из семи брендов буженины не прошел проверку на безопасность. Соответствующее исследование провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль. Результаты проверки представлены на сайте центра.

Эксперты проверили образцы семи брендов: «Ремит», «Мясницкий ряд», «Ближние горки», «Каждый день», «Мясной дом бородина», «Папа может/Останкино» и «Рублевский». Образцы были исследованы по более чем 60 параметрам качества и безопасности: микроструктурный анализ и гистологическое исследование на соответствие мышечной, соединительной и жировой ткани.

Среди образцов, которые были закуплены в обычных магазинах, лучшей была признана буженина под маркой «Мясной дом Бородина». Образец «Мясницкий ряд» проверку не прошел. Эксперты Росконтроля сообщили, что в этой марке количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов превышает норму в 1,6 раза.

Также вопросы были к буженине марки «Каждый день». В ней выявили консервант сорбиновой кислоты. Однако эксперты отметили, что его наличие не влияет на безопасность продукта. К продукту бренда «Мясницкий ряд» также были замечания, связанные с несвойственным данному виду мяса вкусу и запаху.

Как говорится в сообщении Росконтроля, образец под брендом «Мясницкий ряд» был добавлен в черный список Росконтроля, буженина под маркой «Каждый день» — в список товаров с замечаниями.

Эксперты Росконтроля ранее рассказали, миндаль каких торговых марок не стоит покупать из-за несоответствия требованиям безопасности. Специалисты провели проверку миндаля шести торговых брендов: «Дары природы», Nature Foods, Fine Life, Aro и Globus. Исследования показали, что два образца из шести не соответствуют требованиям безопасности по содержанию плесеней.