Китаянку с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

Москва, 21 февраля. В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.

Отмечается, что женщина 1978 года рождения была выявлена специалистами на станции «Суземка» в Брянской области. Он ехала в поезде сообщением Киев — Москва.

Как пишет Агентство городских новостей «Москва», для иностранки выделен отдельный изолятор. Вагон в котором она ехала, оцеплен и перемещен на тупиковую ветку. Издание пишет, что попутчики женщины будут находиться на карантине.

Ранее российские ученые обнаружили новые пути передачи коронавируса. Пациенты с коронавирусом, никогда не посещавшие Китай и не вступавшие в контакт с инфицированными, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения, сообщает Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Напомним, что недавно Южная Корея подтвердила 46-й случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как считает российских ученый, эти пациенты были заражены путем скрытого заражения людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов. Потом, они уже сами заразили других корейцев. Местным врачам не удалось выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных, говорит Волчков.

Российские специалисты также предполагают, что в природе распространены различные виды коронавируса. Исходя из этого при диагностические тесты могли обнаружить другие штаммы, которые близки к COVID-19.

По их мнению, вспышки вируса могут возникнуть где угодно, соответственно решение об ограничении въезда в Россию для китайских туристов полностью оправданно.

20 февраля Южная Корея подтвердила первую смерть из-за коронавируса. По последним данным, общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19 превысило 2,1 тыс. человек.