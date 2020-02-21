Аналитики Biletix сообщили о снижении цен на авиабилеты по России

Москва, 21 февраля. Средний чек на авиабилеты на рейсы по России снизился. Соответствующее исследование провели аналитики Интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Авиабилеты, купленные на период с марта по май 2020 года, стали дешевле на 23%, их стоимость снизилась с 13,7 тыс. до 10,5 тыс. рублей. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В рейтинге самых доступных направлений стали маршруты Калуга — Краснодар, Минеральные Воды — Москва, Самара — Санкт-Петербург и Москва — Казань. Также, как отмечают аналитики, заметно опустилась цена на авиабилеты на международных направлениях (с 23,1 тыс. до 22,5 тыс. рублей).

Самыми доступными этой весной станут следующие маршруты: Ростов-на-Дону — Бишкек (Киргизия), Москва — Ларнака (Кипр), Москва — Бургас (Болгария).

«Снижение стоимости перелетов мы связываем с продолжающимся расширением маршрутной карты лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок», — сообщил генеральный директор Biletix Игорь Константинов.

Путешественники, опрошенные специалистами туристического сервиса, назвали регионы России, которые не освоены туристами, невзирая на огромный потенциал. Как сообщает портал Aviasales, сотрудники которого провели исследование среди 11 тысяч пользователей социальных сетей, самым недооцененным, оказался Дербент. За этот дагестанский город на берегу Каспийского моря отдали свои голоса 23% опрошенных. На втором месте расположился Муром во Владимирской области, на третьей — Выборг.