Правительство РФ отменило советскую норму о молоке за «вредность»

Москва, 21 февраля. Российское правительство отменило 3621 советский акт, в числе которых постановление Совета Министров СССР о бесплатной выдаче молока для тех, кто занят на работах с вредными условиями труда.

Так называемый «молочный паек» появился во времена Ленина. Первыми его стали получать трудящиеся Путиловского завода в Петрограде, а позже и остальные промышленные предприятия страны. Молочную норму оформили законодательно. Люди, занятые на работах с вредными условиями труда, получили право на бесплатную выдачу молока и других равноценных продуктов.

«Молоко защищает слизистую желудка, предупреждает гастрит. Это полезный продукт, он вообще имеет целый комплекс полезных свойств, так что ежедневное употребление молока — это одно из правил долголетия», — объяснил доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

Стоит отметить, что эта норма сохранится в современной России. Рабочие могут обменять молоко на творог или сыр. Более широким спектром продуктов обеспечивают тех, кто работает на производстве с неорганическими соединениями цветных металлов. Сотрудники таких предприятий могут получить мармелад, консервы или сок, передает «Парламентская газета».

Единственное изменение: теперь все трудящиеся могут при желании получать свою молочную норму деньгами.

Кроме того, сохранилось, но претерпело изменений еще одно советское правило. За «вредную» работу полагалось лечебно-профилактическое питание. В СССР рабочим давали горячие завтраки, а в современной России разработано три специальных рациона. Меню для работников включает мясо, печень, сердце, рыбу, молоко, сыр, творог, сметану, масло, овощи и фрукты, а также витаминные препараты в зависимости от вида работ.

Стоит отметить, что из всех отмененных актов, 24 будут сохранять силу до 1 января 2021 года. Старейшее из них посвящено проектировке, изготовлению опытных образов и испытанию сельскохозяйственных машин.

Подчеркивается, что первая порция отмененных советских актов была отправлена в историю рукой уже нового главы кабмина Михаила Мишустина.