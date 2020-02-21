Роскачество рассказало о последствиях чрезмерного употребления жвачки

Москва, 21 февраля. Жевательная резинка содержит сахарные спирты, употребление которых в большом количестве может нанести вред здоровью. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

Специалисты уточнили, что многие продукты содержат скрытый сахар, употребление которого стоит сократить или вовсе исключить.

«Маркетинговые уловки, непонятные названия и отсутствие единых требований к информации на этикетке товара часто мешает потребителям определить реальное количество сахара в продуктах», — сообщили в Роскачестве.

В организации рекомендовали исключить из рациона продукты с искусственными подсластителями, например, аспартамом, сукралозой и сахарином. Также в «черный список» попали химически произведенный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, агава и сахарные спирты (эксилит, эритрит и сорбит). Последние добавляют в жвачку и зубную пасту, поскольку эти спирты считаются безопасными и защищают от кариеса. Однако в Роскачестве сообщили, что при чрезмерном употреблении сахарных спиртов возникают газообразование, вздутие и даже диарея.

Кроме того, эксперты призвали избегать любого дополнительного сахара в продуктах. В Роскачестве предупредили, что часто сахар в составе «прячется» под другими названиями, к которым относятся, глюкоза, фруктоза, патока, сироп, а также мальтодекстрин, декстроза, меласса, изоглюкоза, левулоза, турбинадо и цуканат. При этом специалисты отметили, что не стоит бояться природных сахаров, которые содержатся, например, во фруктах или молочных продуктах.

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