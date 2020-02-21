Эндокринолог Мамонтова рассказала, кому запрещено есть блины

Москва, 21 февраля. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова в преддверии Масленицы рассказала, кому стоит отказаться от чрезмерного употребления блинов.

Как отмечает врач, блины — довольно калорийное блюдо. Чрезмерное употребление традиционного русского блюда может привести к нагрузке на внутренние органы.

Мамонтова отмечает, что ограничить себя в блинах стоит людям с непереносимостью глютена.

«Блины также могут оказаться вредными для тех, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта — панкреатита или холецистита», — подчеркивает специалист.

Во время масленичной недели не стоит забывать, что из-за высокого гликемического индекса чрезмерное употребление блинов противопоказано пациентам, страдающим от избыточного веса и сахарного диабета.

Мамонтова также отметила и полезные свойства блинов. По ее словам, они дают энергию организму, насыщают его минералами, витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Геннадий Онищенко призвал отменить конкурсы «по обжорству». Напомним, что 15 февраля в Москве произошел несчастный конкурс во время одного из таких соревнований. Во время конкурса по поеданию пирожных в одном из столичных баров скончалась 23-летняя жительница Москвы.

Девушка лидировала в конкурсе, запихав в рот сразу несколько кондитерских изделий и пытаясь их проглотить. Организаторы присудили ей победу, но москвичка поперхнулась и потеряла сознание. Никто из посетителей заведения не сумел оказать ей необходимую помощь. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть девушки.