Пятна на лысине австралийца оказались симптомом рака

Москва, 21 февраля. Красные пятна на лысине жителя Австралии Питера Уилсона оказались симптомом онкологического заболевания. Отмечается, что Уилсон много лет игнорировал сухость кожи на голове и странные красные пятна.

Летом 2019 года пятна стали увеличиваться и воспалились. Житель Австралии решил скачать приложение, которое определяет риск возникновения рака по фотографии. Как пишет издание Daily Mail, программа посоветовала 68-летнему мужчине немедленно обратиться к медикам.

Врачи диагностировали у него плоскоклеточный рак на ранней стадии развития. Как пишет британское издание, пораженный участок кожи удалось благополучно удалить.

Напомним, в сентябре в индийском городе Сагар мужчине по имени Шьям Лал Ядав удалили «дьявольский» рог размером 10,2 сантиметра. Отмечается, что нарост на голове фермера появился около пяти лет назад после травмы от удара.

Сначала мужчина не придавал значения новообразованию в виде шишки. Как пишет издание Mirror Online, 74-летний фермер просил парикмахеров справиться с отростком. Когда они не смогли это сделать, мужчина попытался сам отрезать рог, но уплотнение все время росло. Индус решил обратиться в лечебное учреждение, когда нарост невозможно стало прикрывать головным убором.

Врачи подтвердили, что у фермера на самом деле растет рог. Новообразование состоит из кератина, как человеческие ногти или волосы. Жителю Индии удалили 10-сантиметровый «дьявольский» рог. Биопсия показала, что новообразование было доброкачественным.

Как объяснили медики, подобное заболевание является редким, одной из причин роста «дьявольского рога» называют воздействие солнечных лучей.

Ранее сообщалось, что врачи удалили у мальчика в Индии 526 лишних зубов. Операция, которая продолжалась несколько часов, прошла успешно.