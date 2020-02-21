СБУ разыскивает организатора фейковой рассылки о случаях коронавируса на Украине

Киев, 21 февраля. Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает организатора фейковых рассылок о том, что в стране якобы выявлены случаи коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного министерства здравоохранения листов с фейковой информацией о якобы выявлении на Украине вируса COVID-19», — говорится в сообщении.

Сейчас эксперты СБУ исследуют коммуникационное оборудование украинского Минздрава для установления обстоятельств инцидента. Пока удалось выяснить, что письма отсылались с помощью одного из иностранных почтовых сервисов с подменой адреса отправителя.

Напомним, первые случаи коронавируса были выявлены в конце 2020 года в китайском городе Ухань. Жертвами инфекции в китайской провинции Хубэй стали уже более 2,1 тысячи человек, а общее число заболевших превысило 64,4 тысячи.

Ранее Украина самолетом эвакуировала своих граждан из Китая. Их должны были направить на карантин в санаторий в Полтавской области, однако жители поселка Новые Санжары устроили протесты, которые привели к стычкам с полицией. При разгоне протестующих пострадали не менее десяти человек, пишет НСН. Кроме того, жители Полтавской области закидали камнями автобус с соотечественниками, эвакуированными из Китая.