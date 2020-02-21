К эвакуированным из Ухани украинцам «относятся, как к прокаженным»

Москва, 21 февраля. Мать одной из украинок, эвакуированной из зараженного коронавирусом Китая Анастасии Васильевой Галина Васильева рассказала о «теплом приеме» на Украине.

По ее словам, дочь не боялась заразиться и не хотела возвращаться в Украину. Как уточнила Васильева, ее дочь работает хореографом в Павлограде. Родственница отметила, что девушка поехала в Китай работать танцовщицей с группой во второй раз.

«Очень дети устали… Утром должен был сесть самолет, их должны были разместить, в принципе, если бы все прошло без проблем, то в обед они бы уже имели горячий обед есть», — сказала Васильева.

Как пишет издание «Обозреватель», мать запретила дочери смотреть новости, когда стало известно, что граждан Украины привезут домой.

«Потому что я представила себе, как это будет детям все это увидеть. Когда звонят в редакцию и говорят, что не надо их сюда везти. А куда их везти? На Луну?» — подчеркнула женщина.

Васильева добавила, что все граждане, которые прилетели в Украину, здоровые, но к ним относятся, «как к прокаженным». Когда мать позвонила дочери, то узнала, что Анастасию и других граждан Украины везут по объездным путям.

Напомним, на Украине прошли массовые протесты, начавшиеся из-за прибытия украинцев, эвакуированных из китайской Ухани, где в настоящее время бушует смертельный коронавирус. Особого внимания заслуживает ситуация в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары закидали камнями автобусы, на которых прибыли их сограждане. Многие украинские СМИ окрестили событие новым Майданом.

Как сообщил украинский корреспондент ФАН, протестами граждане попытались привлечь внимание властей к одной из главных проблем в стране — мизерное финансирование медицины.