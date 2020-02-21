Вашингтон, 21 февраля. Представители разведывательного сообщества США на брифинге в Палате представителей Конгресса заявили, что Российская Федерация якобы вновь вмешивается в президентские выборы с целью переизбрания президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times ссылаясь на информированные источники.

Сообщается, что брифинг прошел еще 13 февраля. На следующий день Трамп обрушился с критикой в связи с этим на директора национальной разведки Джозефа Магуайра, который вскоре был уволен. Как подчеркивает издание, Трамп считает, что конгрессмены из Демократической партии могут использовать полученные данные против него.

19 февраля Дональд Трамп объявил, что пост главы национальной разведки займет посол США в Германии Ричард Гренелл. Но некоторые источники полагают, что увольнение Магуайра и вызвавший недовольство президента брифинг просто случайно совпали по времени.

Напомним, именно члены Демократической партии после прошедших в 2016 году президентских выборов в США, на которых победил Трамп, распространили слух, что новоиспеченный глава государства обязан своему успеху «вмешательством Москвы» в электоральный процесс.

Голословные обвинения инициировали к проведению бессмысленного расследования экс-спецпрокурор США Роберта Мюллера. Даже западная пресса подчеркивала, что дело о «вмешательстве России» сфабриковано и является «охотой на ведьм». Москва неоднократно опровергала голословные обвинения в свою сторону, так как Россия придерживается политики невмешательства во внутренние дела других государств.

В итоге Мюллер был вынужден признать, что Россия никак не связана с вмешательством в выборы. Эксперты подчеркивают, что заявления демократов являются всего лишь частью внутриполитической борьбы с республиканцами, и не имеют реального отношения к Москве. Президент РФ Владимир Путин считает, что все происходящее вокруг этого «расследования» рассчитано исключительно на аудиторию внутри Штатов. Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что Роберт Мюллер в течение нескольких лет обманывал граждан США, так как именно американские налогоплательщики оплачивали шоу специального прокурора.