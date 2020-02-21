Немецкий онколог Брунс раскрыл самый действенный способ борьбы с раком

Берлин, 21 февраля. Наиболее действенным способом борьбы с онкологическими заболеваниями является иммунотерапия. Об этом сообщил генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

«Самое эффективное сегодня в онкологии — это иммунная онкология, которая реализуется, с одной стороны, при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток», — рассказал он.

По словам врача, это абсолютно новый метод, который существует только с 2019 года, передает «Вечерняя Москва». Брунс рассказал, что благодаря иммунной онкологии удалось не только повысить процент выздоровления среди борющихся с раком, но и частично вылечить некоторые лимфомы, которые ранее были неизлечимы. Немецкий онколог уточнил в беседе с РИА Новости, что речь идет о пациентах, которые ранее считались обреченными или нуждающимися в длительной терапии.

Брунс напомнил, что рак — это заболевание, атакующее многие клетки и органы, однако некоторые виды этого недуга можно успешно вылечить. Например, Т-клетки эффективны в борьбе с раком крови, передает «Царьград».

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что частое употребление гречки помогает снизить риск развития онкологического заболевания. В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что гречневая крупа очищает кишечник от продуктов распада.