Украинский министр отправится на карантин из-за протестов под Полтавой. События дня. ФАН-ТВ

Министр отправится на карантин из-за беспорядков на Украине Киевские власти нашли способ, как успокоить общественность на фоне коронавирусной угрозы. Глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая проведет карантин вместе с гражданами, эвакуированными из Китая — две недели в одном помещении и в тех же условиях. Сама министр считает, что ее действия помогут снизить народные волнения. Ранее рейсом из города Ухань, где и началась эпидемия коронавируса, на Украину прилетели 73 человека, в том числе иностранцы. Их доставили к санаторию в Новых Санжарах, но это вызвало панику местных жителей. Около сотни человек заблокировали трассу, а автобус с прибывшими даже забросали камнями. К месту ЧП стянулись силовики, и митинг в итоге закончился массовой стычкой. Что касается эвакуированных граждан, они себя чувствуют хорошо, и никаких симптомов болезни у них не наблюдается.

Двое арестованы за подготовку терактов в Крыму Подростки — фигуранты дела о подготовке терактов в Крыму — арестованы до 18 апреля. Такое решение огласил суд в Симферополе. Само заседание прошло в закрытом режиме, но СК РФ показал кадры прибытия задержанных. Сейчас им предъявлено обвинение. Напомним, что ранее ФСБ сорвала планы двух несовершеннолетних жителей Керчи: юноши готовили теракты в нескольких образовательных учреждениях. Выяснилось, что оба — сторонники «керченского стрелка», который в 2018 году убил 20 человек. По местам жительства у задержанных изъята взрывчатка и другие улики. По этому делу оперативники, помимо прочего, сейчас работают нескольких регионах и пытаются установить всех, с кем молодые люди поддерживали связь.

Россия осудила позицию Канады по делу о кибератаках Очередной случай русофобской лжи. Так российское посольство в Оттаве оценило новости о якобы причастности нашей страны к кибератакам. Дело в том, что ранее канадский МИД присоединился к позиции коллег из Тбилиси. Те ранее заявили, что спецслужбы России несут ответственность за кибератаки на грузинские госресурсы. Причем речь шла о событиях октября 2019 года. Впрочем, наши дипломаты назвали это ложью, которая вредит и без того трудным отношениям между странами, а российский МИД и вовсе предложил заявления властей Тбилиси оставить на их совести.