Депутат от партии Зеленского высказалась за проведение «местных выборов» в Крыму

Киев, 21 февраля. Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец предложила провести «местные выборы» в Крыму на границе с полуостровом.

Ранее президент Украины в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности объявил о своем желании провести местные выборы на всей территории страны, в том числе в Донбассе и российском Крыму.

Как считает Елена Мошенец, самым приемлемым «теоретическим» вариантом местных выборов в Крыму, является создание «специальных точек на границе с полуостровом, где можно было бы проголосовать».

Но как говорит депутат, встает вопрос — «что с этим делать дальше?»

«Что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно», — заявила парламентарий.

Она признается, что она даже не представляет какие-нибудь реальные способы провести украинские выборы в Крыму.

Ранее российский МИД предрек Украине саморазрушение, в случае продолжения конфронтационной политики и ограничении прав и свобод населения в регионах страны. Ведомство подчеркнуло, что все происходящее на Украине после 2014 года можно охарактеризовать как «бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма».