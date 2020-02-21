Затулин рассказал, кто выступает против понятия «русские» в Конституции РФ

Против упоминания русских в Конституции РФ выступают откровенные русофобы. Об этом 20 февраля в ходе своей пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Константин Затулин. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, темой мероприятия стала «Русские в России и соотечественники за рубежом: о праве быть в конституции и законах».

«Мои оппоненты не могу объяснить, почему они против. Они не могут озвучить некоторые свои аргументы озвучить, потому что это прозвучит слишком одиозно», — констатировал он.

По мнению Затулина, протестовать против упоминания русских, придерживаться этой точки зрения могут только русофобы.

«Они живут в России, но являются русофобами, — отметил он. — Но если они являются русофобами, как можно опираться на них в государственном строительстве, вообще в жизни России? Зачем же мы их мнение учитываем, а мнение подавляющего большинства русофилов, русских — считаем, что оно, как сказала одна дама на телевидении — что оно по умолчанию должно быть. А другой сказал — «надо чем-то жертвовать. Вот вы, русские, вас большинство, вам же надо чем-то жертвовать. Вот то, что вас не упоминают нигде — это и есть ваша жертва!» Почему мы должны жертвовать? Мы что, настаиваем на том, чтобы всех русских сейчас назначили руководителями? Нет, мы на этом не настаиваем. Мы что, настаиваем на том, чтобы написали, что голос одного русского равен десяти голосам представителей Татарстана или скажем Якутии? Нет!»

Депутат ГД РФ напомнил, что например, конституция Татарстана начинается словами — «волей многонационального Татарстана и татарского народа…», а в конституции Башкортостана написано «башкирская нация» и так далее.

«Почему, если они себе это записали, их отдельные представители с пеной у рта настаивают, что русские не должны ничего записывать? Разве это нормально, если это так будет продолжаться? К чему это приведет нашу федерацию?» — задается вопросом Затулин.

Он уверен, что привести это может к тому, что в определенный момент возвысятся голоса тех, кто скажет — «да пошли вы, мы хотим создать русскую республику».

«Почему у нас так популярно мнение, что казаки отдельный народ? Отдельный от русских народ! Да потому что у народов России есть права — у них есть республики, которые называются «татарская», «башкирская» и так далее, а у русских ничего такого нет. Давайте мы какую-нибудь казачью республику создадим. Мало того, что территории, что в Татарстане есть свой президент, в других — главы республик… Но если мы и дальше будем сдерживать необходимость уважения прав русского народа, все пассионарные группы внутри русского народа будут развиваться и требовать признания. Не только казаки! Есть еще и поморы. Да кто угодно…» — объяснил парламентарий возможные последствий такого развития событий.

Затулин убежден, что даже само обсуждение этой темы является чрезвычайно важным.

«Раз уж такие мои друзья как Карен Шахназаров вдруг ни с того, ни с сего начинают сомневаться в том, что вообще можно вспоминать о русских в публичной дискуссии, это значит, что нужно переходить к воспитанию чувств. Надо отстаивать свою русскость. Право не только на язык, но и на свою идентичность. Никакой российский народ не сплотится, если не будет русского народа», — подытожил докладчик.

Напомним, что работа над поправками в Конституцию РФ началась после послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент России обосновал необходимость внесения определенных корректив в основной закон нашей страны. Предположительно, грядущей весной пройдет голосование за поправки в Конституцию РФ.

Следуя логике послания российского лидера Федеральному собранию, депутат Госдумы РФ Константин Затулин выступил с предложением об изменении начала преамбулы конституции. Он полагает, что формулировку, с которой открывает Основной закон России, следует заменить на «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

Еще одно изменение, за внесение которого в Конституцию РФ выступает Затулин, касается соотечественников. После слов «будущими поколениями», по его мнению, нужно вставить абзац: «сохраняя и упрочивая связи Российской Федерации с соотечественниками, проживающими за рубежом. Поддерживая и защищая их культурную самобытность».

Между тем, пока нет ясности, в компетенции ли специально сформированной рабочей группы предлагать поправки в преамбулу. Как рассказал в ходе пресс-конференции Затулин, председатель Конституционного суда РФ считает, что рабочая группа может предлагать внесение поправок только в статьи, за исключением 1,2 и 9, но не в преамбулу.