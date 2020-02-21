Опрос показал, каких подарков ждут российские мужчины на 23 Февраля

Москва, 21 февраля. Российские мужчины хотели бы получить на 23 Февраля внимание, а женщины собираются подарить им праздничный ужин, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, мужчины больше всего хотят получить на День защитника Отечества внимание от близких (27%). Далее следуют автомобиль (17%), путевку на отдых (15%), а также квартира или дом (13%).

Также некоторые российские мужчины пожелали внимания от государства (11%), рыболовные принадлежности (10%), билеты на концерт или театр (7%).

Отмечается, что 14% мужчин ни в чем не нуждаются на 23 Февраля.

Женщины же в своем большинстве намерены подарить мужчинам праздничный ужин (31%). Вторым по популярности стал вариант с парфюмерией и косметикой (28%). Блокноты и бумажники подарят 17% женщин.

При этом почти 17% женщин оставят близких мужчин без праздничных презентов.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Отмечается, что по данной выборке максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не может превышать 2,5%.

Ранее сообщалось, что анонс показа 23 февраля советских фильмов на украинском телеканале «Интер» спровоцировал скандал. В анонсе было сказано, что эфир посвящен «всем, кто остался преданным своей Родине». На телеканал обрушились с критикой — на Украине в рамках декоммунизации День защитника Отечества перенесли на октябрь. По мнению украинских патриотов, «Интер» поставил под угрозу безопасность государства.