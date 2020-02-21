Российские ученые обнаружили новые пути передачи коронавируса

Москва, 21 февраля. Пациенты с коронавирусом, никогда не посещавшие Китай и не вступавшие в контакт с инфицированными, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения, сообщает Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Напомним, что недавно Южная Корея подтвердила 46-й случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как считает российских ученый, эти пациенты были заражены путем скрытого заражения людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов. Потом, они уже сами заразили других корейцев. Местным врачам не удалось выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных, говорит Волчков.

«Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», — считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Российские специалисты также предполагают, что в природе распространены различные виды коронавируса. Исходя из этого при диагностические тесты могли обнаружить другие штаммы, которые близки к COVID-19.

По их мнению, вспышки вируса могут возникнуть где угодно, соответственно решение об ограничении въезда в Россию для китайских туристов полностью оправданно.

20 февраля Южная Корея подтвердила первую смерть из-за коронавируса. По последним данным, общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19 превысило 2,1 тыс. человек.