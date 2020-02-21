Российский поезд по расчистке снега восхитил финнов

Хельсинки, 21 февраля. Прибывший из Российской Федерации железнодорожный состав по расчистке путей от снега произвел фурор в Финляндии, где почти 6 тыс. километров железных дорог зимой расчищают тракторами и экскаваторами.

Отмечается, что оборудование от РЖД будет испытываться на финских железных дорогах в течение февраля.

«Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии», — заявил представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.

Оборудование будет испытываться на севере страны, где сейчас выпадает максимальное количество снега.

Российскую снегоуборочную машину СМ-7 финны прозвали «поезд, поедающий снег, которому нет аналога». Они провели исследования, и обнаружили, что российское оборудование — самое экологичное и эффективное.

«Если опыт будет удачным, то возможно приобретение данного вида техники», — подчеркивает Нуммелин.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии хотят скоростную дорогу из Москвы в Хельсинки, благодаря которой расстояние между столицами можно будет преодолеть за 6 часов.