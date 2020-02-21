Трампа разозлило вручение главного «Оскара« фильму «Паразиты»

Вашингтон, 21 февраля. Президент США Дональд Трамп подверг критике вручение главного «Оскара» фильму южнокорейского режиссера Пона Джун-хо «Паразиты».

«Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель — кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года», — сказал Трамп, выступая на митинге в штате Колорадо.

Президент США просит, чтобы вернули «Унесенных ветром». По его словам, раньше южнокорейское кино не получило бы премию.

Напомним, что ранее драма корейского режиссера Пона Джун-хо «Паразиты» получила премию «Оскар» в главной номинации — за лучший фильм. Также, фильм взял статуэтку как лучшая картина на иностранном языке.

В «Паразитах» рассказывается о жизни неблагополучной семьи, обитающей в подвале. Однажды приятель семейства, уезжая на стажировку за рубеж, предлагает герою заменить его и поработать репетитором в семье богачей. Предварительно сделав себе поддельный диплом об образовании, парень приходит в роскошный дом и производит на хозяйку приятное впечатление. Парень решает устроить на работу к богачам все свою семью.

Дональд Трамп и сам в свое время снялся в известном фильме. Они исполнил роль-камео в фильме Криса Коламбуса «Один дома – 2», вышедшем на экраны в 1992 году. В эпизоде, длинной всего несколько секунд, Трамп помогает маленькому герою Маколея Калкина найти выход из его гостиницы.

Ранее голливудский актер Харрисон Форд назвал Дональда Трампа «сукиным сыном» в эфире шоу Jimmy Kimmel Live.