Антонов заявил, что Россия не стремится к военному доминированию

Вашингтон, 21 февраля. Российская Федерация не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, ее вооруженные силы являются важным фактором международной безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, для России совершенствование ВС остается безусловным приоритетом.

«Они (Вооруженные силы. — Прим. ФАН) — надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности. Вместе с тем мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию», — заявил российский дипломат.

Как он отмечает, цель Москвы — иметь достаточный оборонный потенциал, для сдерживания противников от агрессии

Ранее российский посол в США отмечал, что правительство США понимает важность сохранения правды о Второй мировой войне и поддерживают соответствующие инициативы посольства России.