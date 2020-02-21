Сечин доложил Путину о результатах переговоров с Лукашенко по нефти

Москва, 21 февраля. Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах своих переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Роснефть» является основным поставщиком нефти в Белоруссию. Так за прошлый год она поставила Минску 8,8 млн тонн нефти, что составляет половину от всего импорта топлива в страну. Помимо этого, компания является одним из крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии.

Отмечается, что Сечин встречался с Лукашенко в начале этой недели. Глава «Роснефти» и президент Белоруссии обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Сечин отметил, что ценит доверительные отношения с Минском и настроен конструктивно.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко во время встречи с Игорем Сечиным заявил, что надеется на договоренности о дальнейшем сотрудничестве с «Роснефтью».

Напомним, что с 1 января 2020 года Москва прекратила подачу нефти для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов, переработка на них нефти была значительно снижена.