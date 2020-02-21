Шарий на примере Новых Санжар раскритиковал украинцев, тянущих страну в «Средневековье»

Киев, 21 февраля. Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий раскритиковал украинскую общественность за неподобающее отношение к эвакуированным из Китая согражданам. В частности, он обвинил в лицемерии жителей Львова, которые отказались принимать на карантин соотечественников, а затем позволяли себе провокационные высказывания.

Шарий припомнил, как несколько дней назад врачи из Львовской области обкладывали шинами больницы, чтобы не допустить туда эвакуированных.

«Вижу человека из Львовской области. Он кричит, что «да я их гнать буду, я их гнать буду отсюда». Он уже к ним как к врагам относится. За что? За то, что он из Китая прилетел, ты его гнать будешь?» — задается вопросом Шарий.

По его словам, эти люди в свое время уже совершили нечто, не вполне осознавая, что они делают.

«Такое впечатление, что мы попали в Средневековье, долбаное Средневековье. Им не хватает вот этих самых факелов, которые они любят, чтобы ходить, зарубить кого-то, потому что он чихнул. Я думаю, до этого может дойти», — говорит украинский журналист.

Анатолий Шарий говорит, что «скотство», которое произошло в Полтавской области уже транслируется по европейским телеканалам.

«Мы наконец-то показали всему миру — и я рад этому, что мы показали. Потому что наконец-то мы можем начать говорить прямым текстом: вот это вот — Средневековье. Они вообще не понимают, что творят», — отмечает блогер.

Он приводит в пример для контраста опрос, который проходил в Харькове. Люди отвечали, что «сожалеют о положении эвакуированных из Китая, и несмотря на страх готовы их принять». В то время как во Львове призывали «поселить эвакуированных в Чернобыле».

«Они сегодня же ноют над памятниками и говорят: «Шесть лет назад наши люди…». А живых людей не пускают! Что им, сдохнуть этим людям? Что с ними надо сделать? В ров их сбросить? Сжечь их там? Или что?» — недоумевает Шарий.

По его словам, 20 февраля надо внести в календарь под названием «День национального позора».

«От этого дня надо начинать отсчитывать другие дни, когда мы уже придем пониманию, что не могут 3 области рассказывать всей Украине, как надо родину любить, что не может украинец равняться исключительно на одних героев, которые несут люди, которые вирус ищут в автобусе под сидениями», — резюмировал украинский блогер.

Ранее сообщалось, что эвакуированным из эпицентра эпидемии коронавируса Ухани украинцам начали поступать угрозы и оскорбления от соотечественников.

Напомним, что 20 февраля в Полтавской области произошли беспорядки. Местные жители были категорически против размещения на карантин вернувшихся сограждан из Китая в их регионе. Сообщается, что местные закидали камнями автобусы с эвакуированными, а также устроили драку с полицией. Медицинская помощь понадобилась 9 правоохранителям.