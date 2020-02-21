Советник Авакова признался, что ему «еще никогда не было так стыдно» за украинцев

Киев, 21 февраля. Правоохранительные органы инициируют проверку беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местное население закидало камнями автобусы с прибывшими на карантин украинцами из Китая, а также устроили стычку с полицией, сообщает советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

«В ближайшее время мы разберемся — были ли это просто эмоции, или стремление дестабилизировать страну», — заявил Шкиряк.

Он подчеркнул, что ему еще никогда не было так стыдно за украинцев.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что в результате столкновения с местными жителями пострадали 10 стражей порядка.

«Это стыд на весь мир… Люди в автобусах 22 часа были в пути. И эти люди здесь увидели такой прием», — заявил Аваков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что беспорядки в Полтавской области из-за размещения эвакуированных украинцев из Китая — обесчеловечивание гражданского общества.