Священник стал подстрекателем массовых беспорядков в Новых Санжарах

Киев, 21 февраля. Одним из подстрекателей беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской области оказался представитель раскольнической ПЦУ Дмитрий Педына.

Перед акциями протеста и столкновением с полицией он разместил обращение к односельчанам с призывом «не быть равнодушными», так как, по сведениям из правоохранительных органов, силовики получили распоряжение приложить усилия для размещения эвакуированных граждан Украины из Китая на карантин в Полтавскую область.

Вечером 20 февраля, после уже после протестных мероприятий, раскольник сообщил, что его разыскивает СБУ. В беседе с журналистами он отметил, что принимал участие в протестах не как священнослужитель, а «как отец своих детей». По мнению Педыны, санаторий в Новых Санжарах не предназначен для размещения там потенциальных носителей вируса.

«В других государствах разместили бы в боксах и по одному. У нас такого нет», — говорит священник ПЦУ.

Ранее эвакуированные из Ухани украинцы рассказали о своих впечатлениях от протестов, которыми их встретили соотечественники после долгожданного возвращения на родину. Как отмечают некоторые, «им стыдно за остальных украинцев», и теперь они «хотят сменить национальность».