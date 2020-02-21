Лукаш считает, что беспорядки в Новых Санжарах — свидетельство распада Украины

Киев, 21 февраля. Беспорядки в Полтавской области из-за размещения там на карантин эвакуированных украинцев из Ухани — свидетельство распада Украины, считает бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По мнению Лукаш, на Украине после «Майдана» установилось чувство вседозволенности толпы, в то время как правительство заинтересовано лишь в распродаже оставшихся активов западным странам.

«Власти нет. Пылесосы бюджетных денег и продавцы суверенитета — это не власть. Именно ощущение безнаказанности и полное отсутствие неотвратимости наказания позволяет именно так себя вести агрессивной толпе», — говорит Елена Лукаш.

Она отмечает, что чувство безнаказанности радикалам подарила именно власть. По словам бывшего министра, круг уже замкнулся, и власть подберут те люди, кто сильнее этого захотят.

«Страна рассыпается на наших глазах», — резюмирует Лукаш.

Украинский политолог и сторонник «Майдана» Юрий Романенко призывает к радикальным мерам.

«Украина подошла к такому рубежу, когда дальше может быть только насилие, чтобы навести элементарный порядок. П***ть (бить. — Прим. ФАН) нужно всех. Обезумевшее население, олигархов, коррупционеров, попов, всех», — заявил Романенко.

Он отмечает, что увещеваниями тут уже ничего добиться. По его словам, разбитые стекла автобусов на которых приехали эвакуированные соотечественники в Новые Санжары — символ деятельности «нашехатаскрайцев» за долгие годы.

«На что рассчитывали санжарцы, кидая камни в окна? Если там проскользнул вирус из Китая, то теперь он точно выскользнул», — пишет Юрий Романенко.

Ранее жители поселка Новые Санжары в Полтавской области разъяснили, почему они устроили беспорядки против приезда эвакуированных из Китая соотечественников. Они утверждают, что в их населенном пункте отсутствуют условия для проведения обсервации.