Диетолог Бобровский рассказал, как гречка помогает предотвратить рак

Москва, 21 февраля. Частое употребление гречневой крупы в пищу поможет сбросить лишний вес и снизит риск появления рака, рассказал в интервью для радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

Многие игнорируют гречку из-за ее вкусовых качеств, но ее польза для человеческого организма — неоспорима. Полезное свойство этой крупы в том, что она очищает кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, накапливающихся в организме из-за потребления вредной и низкокачественной пищи.

«Очищение кишечника от продуктов обмена и продуктов распада является одной из главнейших задач питания, поскольку эти самые продукты распада могут вызывать рак», — говорит доктор Бобровский.

Он отмечает, что в первую очередь продукты распада могут вызвать онкологию толстого кишечника. По его словам, очищать кишечник помогает клетчатка, которая есть в составе гречневой крупы.

«Профилактика рака толстого кишечника — это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника», — объясняет диетолог.

Как говорит специалист, соотношение полезных веществ в крупе позволяет считать гречку одним из источников долголетия для тех, кто будет регулярно ее употреблять в пищу.

Бобровский выделяет и диетические свойства крупы, передает радио Sputnik. По его словам, на фоне средней калорийности, гречка позволяет в течение более долгого периода вызывать чувство сытости.

«Это значит, что гречка является незаменимым компонентом всех диет. Контроль голода и аппетита — это большая заслуга гречки для худеющих», — подчеркивает Бобровский.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов гречка за 2019 год подорожала в 2 раза. Средняя цена килограмма крупы в декабре 2018-го составляла примерно 48 рублей за килограмм, а в декабре прошлого года она повысилась почти до 70 рублей.