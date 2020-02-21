Жители Новых Санжар объяснили, почему не рады вернувшимся из Китая украинцам

Киев, 21 февраля. Жители Новых Санжар в Полтавской области Украины объяснили, почему вышли на акции протеста против приезда эвакуированных из Ухани сограждан. По их мнению, в их населенном пункте условий для проведения обсервации нет.

«Наш санаторий не подготовлен к приему таких больных, пребывающих извне. Условия тут не соответствуют. Даже если они прошли медосмотр, они потенциально больные… А санаторий находится в центре поселка…», — рассказал порталу «Страна.UA» один из местных жителей.

При этом он пожаловался, что местным жителям никто не предоставил полной информации заранее. О приезде эвакуированных стало известно из соцсетей.

Он подчеркивает, что разместить вернувшихся из Китая украинцев должны были «где-то на окраине, но не в центре Украины». Как вариант мужчина предложил какую-нибудь заброшенную военную часть или недостройку.

«Сколько в лесах полигонов было. Люди без работы! Загнали бы людей, сказали бы: надо построить. Ведь почему-то показывают, когда они в аэропортах выпускают людей, они все в масках, скафандрах», — возмущается житель Новых Санжар.

В четверг в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из эпицентра эпидемии коронавируса в КНР. Позднее в Киеве сообщили, что эвакуированные будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» для прохождения карантина.

В поселке прошли массовые беспорядки из-за размещения в регионе эвакуированных украинцев. Недовольные местные жители блокировали дорогу, жгли покрышки, а также забросали камнями автобус с прибывшими эвакуированными согражданами. Помимо этого, они вступили в силовое противостояние с полицией. Отмечается, что по факту протестных мероприятий было заведено два уголовных дела.

Были задержаны 24 человека, препятствующих размещению вернувшихся из Китая украинцев. Правоохранительные органы также подчеркивает, что во время протестной активности, один из сельчан предпринял попытку совершить наезд на полицейских. Медицинская помощь в итоге понадобилась девяти сотрудникам полиции и одному местному жителю.

Реакцию на страшные кадры из Украины уже выразили представитель МИД РФ Мария Захарова и телеведущая Ольга Скабеева. По словам Захаровой, весьма символично что беспорядки в Новых Санжарах произошли в годовщину Майдана, так как теперь «весь цивилизованный мир вздрогнул от собственноручно вскормленного племени». Скабеевой в свою очередь стало так жалко обездоленных граждан Украины, которых забросали камнями соотечественники, что она предложила перевезти их в Россию.