Охватившие Украину протесты стали следствием плачевного положения медицины

На Украине разгорелся серьезный скандал: в стране прошли массовые беспорядки, начавшиеся из-за прибытия украинцев, эвакуированных из китайской Ухани, где в настоящее время бушует смертельный коронавирус. Особого внимания заслуживает ситуация в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары закидали камнями автобусы, на которых прибыли их сограждане. Многие украинские СМИ окрестили событие новым Майданом. На деле все же все иначе. Вышедшие на протесты украинцы попытались привлечь внимание властей к главное проблеме в стране — мизерное финансирование медицины. В существующих в стране условиях китайский коронавирус просто «добъет» Украину.

Еще до прибытия в Новые Санжары автобусов в поселок прибыл глава МВД Арсен Аваков. Он сразу же вступил в перепалку с протестующими. Согласно последней информации украинских СМИ, сельчане соорудили баррикады, чтобы транспорт с украинцами не смог проехать. В правоохранителей участники акции бросали камни, палки и бутылки. Полицейским пришлось стянуть на место бронетехнику.

По данным украинского МВД Украины, что во время прибытия колонны автобусов с прилетевшими из Китая украинцами «агрессивно настроенные граждане» начали забрасывать автобусы и охранявших их полицейских камнями. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.

Протесты прошли и в других регионах страны. В частности, жители Киевской, Харьковской, Тернопольской и Львовской областей перекрывали дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан. Как сообщило издание «Украинская правда», на въезде в санаторий «Медоборы», что под Тернополем, местные жители провели молебен против размещения эвакуированных в их регионе.

Ганьба! Ганьба! Ганьба!

Так українці в Нових Санжарах зустрічають українців з Уханю pic.twitter.com/BiVHFKXO6x — UA: Полтава (@ua_poltava) February 20, 2020

После произошедшего сразу же последовала реакция со стороны украинских властей. Глава государства Владимир Зеленский пристыдил соотечественников, заявив, что своими действиями принявшие участие в беспорядках протестующие показали «не лучшую сторону характера» украинского народа. Свое осуждение также выразили премьер-министр Алексей Гончарук и ряд депутатов Верховной рады. По мнению того же Гончарука, некоторые «политические и общественные деятели» решили использовать ситуацию для собственного пиара. Глава МВД Украины Арсен Аваков признался, что был шокирован реакцией местного населения.

Тем не менее стоит отметить, что именно власти страны ответственны за плачевное положение украинской медицины, которая получает лишь мизерное финансирование. В настоящее время в стране идет массовое сокращение медперсонала, квот на лечение льготных категорий граждан. Миллионам украинцев придется ежемесячно доплачивать за «бесплатную медицину» тысячи гривен из своего кармана, и сказать «спасибо» за это можно только украинским властям.

Уже на пороге «оптимизация» туберкулезных и психиатрических диспансеров, так как государство больше не может их содержать. 80% персонала данных медучреждений ждут сокращения. Правительство же старается замалчивать реальное положение дел, которое поистине катастрофическое — в самом ближайшем будущем Украину может охватить настоящая эпидемия туберкулеза.

В данной ситуации можно ли наверняка быть уверенным в том, что в случае распространения на Украине коронавируса местные медики смогут справиться с заболеванием? При существующих в стране проблемах в медицине стоит ли верить словам Зеленского, что «власти приняли беспрецедентные меры безопасности», а также его обещаниям, что «смертельный вирус не попадет в страну»? Очевидно — население уже не верит властям, понимая, что коронавирус на Украине лечить будет некому.

Как в данной ситуации не выходить на протесты, которые на Украине стали единственным способом достучаться до власти. Люди хотят обезопасить себя, что уже давно не может сделать Киев. А факт того, что с 1 апреля на Украине резко сокращается бюджетное финансирование медицины, окончательно вселил в головы украинцев утверждение — полагаться теперь стоит только на себя.

Во многих больницах Украины уже появились предупреждения «об изменении условий оплаты труда» с 1 апреля этого года. Врачам обещают только «минималку» – 4,7 тысячи гривен в месяц. Эксперты уже пугают последствиями: врачи станут массово увольняться, а больницы — закрываться. Массовый отъезд из страны квалифицированных врачей после закрытия сотен профильных медучреждений станет, как ожидается, еще одним последствием медреформы на Украине. Пациентам же придется платить за лечение со своего кармана еще больше, чем сейчас.

Поэтому охватившие Украину массовые акции на фоне возвращения из китайской Ухани украинцев — лишь очередной призыв к власти одуматься и трезво посмотреть на происходящее в стране. Населению Украины и без того хватает проблем, таких как мизерные зарплаты, заоблачные цифры в платежках ЖКХ, а также на ценниках в магазинах. Теперь же самая бедная страна Европы может стать настоящим рассадником опаснейших болезней, а коронавирус просто напросто добъет изможденное население.