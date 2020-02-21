Число жертв коронавируса возросло до 2144

Пекин, 21 февраля. Число скончавшихся от последствий коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй составляет уже 2144 человек, а общее число инфицированных превысило 64,4 тыс., сообщает региональный комитет здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшие сутки умерли 115 пациентов. Было диагностировано 411 новых случаев заражения.

Как отмечает комитет, в общей сложности сумели побороть смертельный вирус уже более 11,7 тыс. человек.

Ранее гражданка Украины Кристина Раду рассказала, почему решила остаться в китайском городе Ичан, а не возвращаться на родину. По ее словам, в КНР она чувствует себя безопаснее, чем на Украине. Она отмечает, что боится травли, которой подверглись эвакуированные соотечественники у себя дома.