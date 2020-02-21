Авакова шокировала «остервенелость» украинцев, атаковавших соотечественников из Ухани

Киев, 21 февраля. Во время беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, где были размещены эвакуированные из Китая украинцы, одному из правоохранителей пробили голову камнем, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, приехавшего на место событий, когда жители поселка забрасывали автобус с эвакуированными согражданами камнями, двое человек получили тяжелые травмы.

Министр внутренних дел Украины признался, что был шокирован реакцией местного населения.

«У меня полнейшее дежавю — последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения. Когда тоже разговаривал с людьми и... Вот у меня абсолютно схожее ощущение», — заявил Аваков.

По его мнению, протестующим в Новых Санжарах не хватает человечности.

«Я не знаю, что родило такую неоправданную остервенелость», — говорит глава МВД.

Он отметил, что о причинах инцидента должны задуматься и власти, и рядовые граждане. Он говорит, что «у нас что-то не то с осознанием ситуации», и что так дело оставлять нельзя.

Аваков подчеркнул, что инициаторы протестов задержаны. Ранее сообщалось, что были задержаны 24 человека, участвующих в беспорядках в Полтавской области.

Полиция также отмечает, что во время протестной активности, один из протестующих предпринял попытку совершить наезд на сотрудников правоохранительных органов. Помощь врачей в итоге понадобилась 9 сотрудникам полиции и одному гражданскому.

Ранее была опубликована запись атаки украинцев на автобус с эвакуированными согражданами. На ней видно, как разъяренные жители поселка закидывают камнями автобус, в котором, в том числе находятся дети.