Японский журналист пожаловался на отсутствие «главного очарования» России

Москва, 21 февраля. Работающий в Москве журналист японской газеты Sankei Shimbun Юити Онода жалуется, что этой зимой ему становится не по себе из-за отсутствия снега.

Свой материал, перевод которого представил порта ИноСМИ, Онода начал с воспоминаний о московских рабочих, которые убирают на улицах снег. Он признался, что ему всегда было интересно наблюдать, как они лопатами счищают снег, а он продолжает идти и идти.

Однако этой зимой российская столица осталась без морозов. Он привел данные Гидрометеорологического научно-исследовательского центра, согласно которым средняя температура в декабре 2019 года и январе этого года составила плюс 0,4 градуса. Таким образом был побит рекорд за более чем 100-летнюю историю исследований.

Журналист отметил, что и у глобального потепления, которое всех пугает, есть свои плюсы: меньше реагентов на улице и грязный снег не пачкает одежду. Онода признался, что плохо переносит низкие температуры, но этой зимой его не покидает ощущение, что «чего-то не хватает».

«Скорее всего, это потому, что для меня очарование жизни в России заключается в ее морозах. На днях специальный корреспондент из другой газеты также сказал мне: «Зима прошла как-то непонятно…». Похоже, что мы желаем невозможного», — подытожил он.

Отметим, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об установлении абсолютного рекорда тепла в Москве в среду. В этот день температура поднялась до плюс 4,7 градуса, предыдущий рекорд составлял плюс 3,7 в 1925 году.