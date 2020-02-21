Вернувшиеся из Ухани украинцы решили «сменить национальность» после «радушного» приема

Киев, 21 февраля. Эвакуированные из Ухани граждане Украины рассказали о своих впечатлениях от протестов, которыми их встретили соотечественники после долгожданного возвращения на родину.

Ольга Новик показала, как в поселке Новые Санжары, где разместили эвакуированных, забросали булыжниками их автобус.

«Спасибо, украинцы! Встретили очень «тепло», — иронично отмечает девушка в своем Instagram.

Пользователь @valerka0021 опубликовала видеозапись из автобуса, который забрасывают камнями разъяренные украинцы.

«Что с вами, «люди»?» — задается вопросом девушка.

Эвакуированная из Китая @_harmful_n_ пишет: «Не думала, что наша страна (Украина. — Прим. ФАН) настолько гнилая». Она поблагодарила сограждан за «гостеприимство» и приняла решение «сменить национальность».

По словам @d.s.danse, ему «стыдно перед маленькими детьми за действия этих «людей».

Эвакуированный Александр Махов пишет в Facebook, что «весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов».

«Бортпроводник, пилоты и медики — все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не кидает. Позорище», — отметил вернувшийся из Китая украинец.

Реакцию на страшные кадры из Украины уже выразили представитель МИД РФ Мария Захарова и телеведущая Ольга Скабеева. По словам Захаровой, весьма символично что беспорядки в Новых Санжарах произошли в годовщину Майдана, так как теперь «весь цивилизованный мир вздрогнул от собственноручно вскормленного племени». Скабеевой в свою очередь стало так жалко обездоленных граждан Украины, которых забросали камнями соотечественники, что она предложила перевезти их в Россию.