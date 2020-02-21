Facebook отказался участвовать в форуме разработчиков видеоигр из-за коронавируса

Вашингтон, 21 февраля. Компания Facebook из-за последствий коронавируса COVID-19 вышла из состава участников ежегодной конференции разработчиков видеоигр, сообщает пресс-служба компании.

«Конференция разработчиков игр всегда является запоминающимся моментом в презентации нашего игрового ассортимента, однако состояние здоровья наших сотрудников и сообщества геймеров всегда превыше всего остального. Группы Facebook не будут участвовать в этом мероприятии в этом году ввиду опасений из-за 2019-nCoV», — говорится в сообщении.

Конференция состоится 16-20 марта в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, впервые произошла в Китае в конце 2019 года. Очагом распространения инфекции стал город Ухань и провинция Хубэй. Согласно последним данным, число жителей Хубэй, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, увеличилось до 2144, передает RT. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 62 422.

С 20 февраля Россия временно закрыла свои границы для граждан Китая. Речь идет о туристах, студентах и бизнесменах. Эта мера предпринимается для защиты россиян от распространения коронавируса.

Ранее в РФ выявили два случая заражения, оба инфицированных — граждане Китая. Они уже выписаны из больницы. Выписана и большая часть граждан РФ, вернувшихся из Китая и находившихся на карантине, среди них случаев заболеваний и вирусоносительства не обнаружено.

Кроме того, заболевание выявили у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, передавала «Газета.ру». Заболевшие помещены в больницу. По данным Федерального агентства новостей, супруга одного из заболевших россиян находится вместе с мужем, она намерена отбыть в Японии весь положенный срок карантина. Тем не менее, по информации источника ФАН, после возвращения семье придется пройти в России дополнительное обследование, тем более, что зафиксированы случаи повторного заражения или вирусоносительства у тех, кто уже переболел.