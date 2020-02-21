Скабеева предложила забрать в РФ украинцев, на которых напали после возвращения из Ухани

Москва, 21 февраля. Российская телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале прокомментировала кадры нападения на автобус с вернувшимися из Китая украинцами. Журналистку настолько шокировала творящаяся в Новых Санжарах ситуация, что она предложила забрать пострадавших украинцев в Россию.

Украинский телеканал ZiK опубликовал видео, на котором видны последствия нападения толпы в Полтавской области на автобус с эвакуированными из китайской Ухани украинцами. Вывезенных из Китая украинцев везли в местный санаторий для прохождения карантина, когда на них напали местные жители, начавшие бросать камни в окна салона автобуса.

Пассажирам пришлось прятаться под сиденьями и закрывать собою детей, чтобы те не пострадали. На опубликованном видео заметно, что пассажиры очень напуганы.

«В автобусе люди прячутся под сиденьями, женщина собой прикрывает своих детей от летящих камней…В самом деле. Давайте уже людей себе заберем. Ну невозможно без боли смотреть», – написала Скабеева.

Также она прокомментировала странную реакцию персонала больницы под Львовом, которые запели гимн Украины, узнав, что к ним не повезут эвакуированных из Ухани украинцев. По ее словам, происходящее является «кристаллизацией дурдома».

«Узнав, что к ним не повезут эвакуированных из Уханя,– украинские врачи празднуют перемогу! И поют гимн Украины!» — поразилась в своем канале Скабеева.

Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, впервые произошла в Китае в конце 2019 года, передавала «Газета.ру». Очагом распространения инфекции стал город Ухань в провинции Хубэй. От коронавируса уже погибли более двух тысяч человек. За пределами Китая в 25 странах выявлено более 800 случаев заражения COVID-2019, из них три — с летальным исходом.