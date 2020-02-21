Захарова сравнила Украину со средневековой Европой после протестов из-за эвакуации из КНР

Москва, 21 февраля. Ситуация в украинском поселке Новые Санжары, где проходят беспорядки из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Китая — обесчеловечивание гражданского общества, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — отмечает Захарова у себя в Facebook.

Напомним, что эвакуация украинцев из охваченного коронавирусом Китая обернулась столкновениями между силовиками и жителями деревни Новые Санжары под Полтавой, протестовавших против размещения сограждан в местном санатории. Разъяренные встретили эвакуированных граждан Украины горящими покрышками и оскорблениями. Они также закидали автобусы камнями. В результате столкновений с правоохранительными органами пострадали 9 полицейских и один местный житель.

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления», — пишет Захарова.

По ее мнению, тот факт, что беспорядки выпали на годовщину «Майдана» весьма символичны.

«Тогда «Майдану» рукоплескал «цивилизованный мир», а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», — пишет представитель МИД РФ.

Напомним, что киевские власти эвакуировали из КНР 73 человека, среди которых также есть иностранные граждане. Они размещены на карантин в санатории «Новые Санжары». По словам украинского премьера, их будут охранять сотни нацгвардейцев.

Ранее было опубликовано видео нападения украинцев на автобус с эвакуированными соотечественниками. На нем видно, как разъяренные местные жители закидывают камнями автобус, в котором находятся дети. На записи слышно, как брошенный камень разбивает окно автобуса. После этого начинают кричать испуганные дети в салоне.