Депутаты Рады не поверили докладу главы генштаба ВСУ, обвинившему ЛНР в смерти военного

Киев, 21 февраля. Верховная рада Украины заслушала выступление главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака по ситуации, сложившейся в районе населенного пункта Голубовское в Донбассе 18 февраля. После закрытых слушаний у депутатов Рады возникли вопросы к военному.

Председатель комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич заявил, что члены комитета остались не удовлетворены докладом Хомчака, передает Цензор.НЕТ. По его словам, у депутатов есть вопросы и к форме, и к содержанию доклада.

Завитневич добавил, что в пятницу планируется провести еще одно заседание комитета, куда вновь буду приглашены представители Генштаба.

Как уточняют «Народные новости», в своем докладе глава Генштаба утверждает что, якобы именно Луганская Народная Республика виновна в обострении, которое привело к гибели одного и ранению четырех украинских военных.

Напомним, 18 февраля диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась проникнуть на территорию ЛНР в районе поселка Голубовское, который расположен на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

В ходе прорыва украинские диверсанты подорвалась на минном поле, в результате чего погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения. После этого с «целью эвакуации убитых и раненых» командир 93-й бригады ВСУ отдал приказ о нанесении массированного артиллерийского удара по позициям Народной милиции ЛНР и населенным пунктам республики.

Издание отмечает, что в четверг глава генштаба экстренно вылетел в 72 бригаду, военнослужащие которой, по информации ополченцев, спровоцировали инцидент в Голубовском.