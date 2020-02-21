Газовое хранилище NOC Ливии попало под ракетный удар

Триполи, 21 февраля. Ливийская национальная нефтегазовая корпорация (NOC) сообщила о попадании ракетного снаряда в ее склад в районе трассы «Аэропорт», на юге Триполи. В результате удара загорелось хранилище сжиженного газа.

В официальном заявлении корпорации указано, что был поврежден резервуар со сжиженным газом на складе компании Brega Oil Marketing. По счастливой случайности, резервуар был почти пуст, поэтому «авария не привела к человеческим жертвам, но нанесла материальный ущерб».

Председатель совета директоров Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла назвал обстрел NOC преступлением против ливийского народа.

«Мы являемся свидетелями разрушения объектов нефтегазового сектора на наших глазах, день за днем. Это новое преступление против ливийского народа, который все еще страдает, в то время как иностранные державы пытаются реализовать свои планы в нашей стране», — заявил он.

Ранее в четверг южные районы города Триполи оказались под обстрелом турецкой артиллерии. Атака велась из района Ас-Сабия — с позиций, которые находятся под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари подчеркнул, что Турция обстреливает жилые районы на юге Триполи с целью сорвать действующий в Ливии режим прекращения огня. По его словам, произошедшее нападение показывает, что «Турция не хочет мира, а лишь пытается захватить» Ливию.