Министр ЖКХ Якушев рассказал, на что россияне тратят маткапитал

Москва, 21 февраля. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев рассказал, для чего чаще всего используют материнский капитал.

Как утверждает Якушев, маткапитал россияне в подавляющем числе случаев используют для улучшения жилищных условий.

«На жилье тратится более 80% денежных средств материнского капитала», — отмечает министр.

Министр ЖКЖ считает, что действующая в Российской Федерации программа поддержки молодых семей эффективно способствует решению демографических задач страны. По его словам, в 2020 году на программу было выделено 6 млрд рублей, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что юристы ожидают активизации числа попыток обналичить материнский капитал через серые схемы. Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова, перечислила примеры самых популярных схем нелегального обналичивания материнского капитала. По ее словам, одной из самых распространенных практик является покупка земельного участка через посредников за процент от суммы маткапитала. Отмечается, что речь идет о сумме около 150 тыс. рублей. Посредники приобретают земельные участки в отдаленных регионах РФ, где проверки со стороны Пенсионного фонда России (ПФР) маловероятны.

20 февраля Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала. Речь идет о продлении программы до 31 декабря 2026 года, а также распространении права на получение выплат при рождении первого ребенка. Напомним, что документ был подготовлен в рамках реализации инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию.