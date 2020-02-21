Вернувшиеся из Ухани украинцы закрывали собой детей от летящих камней соотечественников

Киев, 21 февраля. Видео нападения украинцев на автобус с эвакуированными из китайской Ухани соотечественниками выложили в Сеть. На нем видно, как украинцы закидывают камнями автобус, в котором, среди прочего, находятся дети.

Таким образом, жители Украины выразили свой протест против размещения соотечественников на карантин в медицинском центре Национальной гвардии Украины, который расположен в поселке Новые Санжары.

На опубликованных «Пятым каналом» кадрах слышно, как брошенный украинцами камень разбивает окно автобуса. Затем начинают кричать испуганные дети в салоне.

Пассажиры были вынуждены закрывать детей собою, пока собравшаяся снаружи толпа бросала камни в автобус.

«Эвакуированные из Уханя закрывают собой детей от летящих с улицы камней. Добро пожаловать в Украину, земляки! Забыли уже небось в Китае, как оно тут у нас?» — написал журналист Юрий Ткачев.

Всего власти Украины эвакуировали из Китая 73 человека. Акция по транспортировке украинцев на родину вызвала массовые протесты в самых разных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что жители Тернопольской области Украины приступили к возведению баррикад, чтобы не пустить своих соотечественников, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом Китая. В частности, завалы из покрышек и бетонных блоков появились на въезде в село Коноптовка. Они утверждают, что санаторий не подготовлен к карантину, поэтому размещение в нем зараженных людей вызовет лишь дальнейшее распространение инфекции.