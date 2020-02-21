Швейцария оценила вероятность столкновения НАТО и России в 2020 году

Берн, 21 февраля. Швейцарское правительство проанализировало угрозы на 2020 год, и пришло к выводу, что прямое столкновение НАТО и России маловероятно. Более серьезным для Швейцарии представляется опасность природных катастроф и кибератаки, сообщает Basler Zeitung.

Федеральный совет Швейцарии пришел к выводу, что несмотря на то, что мировая безопасность в целом ухудшается, вооруженное противостояние НАТО и России «маловероятно», как и любые боевые столкновения вблизи швейцарских границ. Но в Швейцарии все-таки видят угрозу «на периферии Европы», которая может косвенно затронуть и Берн. Однако точное место этой «периферии» власти не раскрывают.

Среди возможных вызовов для безопасности Швейцарии называется терроризм, «который не обостряется, но и не ослабевает», кибератаки и слежение со спутников, а также природные катастрофы. Федеральный совет упомянул о неявных формах войны, воздействую которых могут подвергнуться некоторые европейские страны. В отчете отмечается, что цель данных действий заключается в дестабилизации государства и общества в нем.

Но основной угрозой для себя Швейцария видит природные катаклизмы. В силу географического расположения и горной местности, перед Берном могут возникнуть вызовы в виде оползней, сходов лавин, наводнений и лесных пожаров. Но как сообщает Basler Zeitung, швейцарские военные готовы защищать население и бороться с угрозами.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что швейцарская разведка предотвратила план боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), которые намеревались взорвать нефтехранилище около Женевы.

1 Организация запрещена на территории РФ.