Минфин назвал минимальные траты на голосование по изменению Конституции

Москва, 21 февраля. Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции. Таким образом, голосование не может стоить меньше 14 млрд 816 млн 300 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин РФ.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить необходимые средства на проведение голосования. В документе отмечалось, что объем средств не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете ЦИК РФ по выборам президента в 2018 году с учетом фактического уровня инфляции.

В Минфине уточнили, что в 2018 году на проведение президентской кампании было направлено 14 млрд 259 млн 400 тыс. рублей.

В рабочей группе по подготовке поправок к основному закону страны изданию сообщили, проблем с изготовлением листов для волеизъявления не будет, поскольку голосование будет пакетным.

«Голосование будет проходить пакетно, по всем поправкам сразу. Они будут либо поддерживаться, либо нет. Сегодня мы с участием ЦИК рассмотрели возможности организации этой процедуры с учетом того, чтобы в нем приняло участие максимальное количество граждан», — сообщил член группы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Напомним, разработка поправок в Конституцию РФ началась вскоре после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своем обращении российский лидер заявил о необходимости внесения в основной закон страны ряда изменений. Весной этого года состоится всероссийское голосование за весь пакет поправок в конституцию.

Прием поправок в Конституцию РФ, предложения по которым готовит специально созданная рабочая группа, будет проходить до 2 марта 2020 года. При этом на данный момент нет ясности, может ли рабочая группа предлагать поправки в преамбулу. Изначально крайним сроком для представления поправок ко второму чтению законопроекта по изменению Конституции было установлено 14 февраля, но комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал продлить это время, передавала «Газета.ру».

По данным на 20 февраля, в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило 262 официально оформленных предложения о поправках к основному закону страны. Как сообщал RT, ранее комитет ГД поддержал поправку, запрещающую председателю правительства и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.