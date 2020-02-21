Адвокат рассказал о серых схемах обналичивания маткапитала в России

Москва, 21 февраля. Адвокаты ожидают активизации числа попыток обналичить материнский капитал в России через серые схемы. Об этом рассказала член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова, приведя примеры самых популярных схем нелегального обналичивания маткапитала.

Одной из самых распространенных практик является приобретение земельного участка через посредников за процент от суммы маткапитала. По ее словам, речь идет о сумме примерно в 150 тысяч рублей. Посредники устраивают приобретение земельных участков в отдаленных регионах России, где проверки со стороны Пенсионного фонда России (ПФР) маловероятны.

Другой схемой является заключение договоров займа на приобретение жилья. Погашение этого займа проводится при помощи средств, которые перечисляются из ПФР. Таким образом, часть суммы наличными возвращается лицу, которое получило материнский капитал.

Также применялись схемы по составлению фиктивных договоров на реконструкцию жилых помещений или ремонтные работы, рассказала адвокат.

По словам Серебряковой, новая возможность получить материнский капитал на первого ребенка может привести к росту числа попыток его обналичить.

«Попытки обналичивать материнский капитал в нашей стране были, есть и будут. Естественно, количество желающих это сделать возрастет пропорционально увеличению получивших материнский капитал», — приводит ее слова газета «Известия».

Материнский капитал выплачивается в России с января 2007 года. Каждая семья, родившая или усыновившая второго, третьего или последующего ребенка, может претендовать на финансовую помощь со стороны государства. При этом, если раньше родители могли тратить получаемые средства только непосредственно на ребенка, то со временем правила изменили.

Теперь родители могут направить маткапитал на улучшение жилищных условий — приобретение, строительство или реконструкцию жилья, погашение первоначального взноса по ипотеке, уплату цены при долевом строительстве и так далее. Кроме того, маткапитал разрешается тратить на оплату образовательных услуг для ребенка.