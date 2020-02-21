Итальянского туриста убило камнем при посещении достопримечательности в Иордании

Амман, 21 февраля. Итальянский турист погиб при посещении древнего города Петра в Иордании, сообщает Mirror.

Сообщается, что происшествие случилось на территории современного чуда света Петра. На голову 32-летнего итальянца упал камень, который откололся от скалы.

В результате инцидента, мужчина погиб на месте. Как сообщают представители туристического комплекса Петры, причиной несчастного случая могли стать сильные дожди, которые прошли накануне.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что бывший игрок Национальной регбийной лиги (NRL) Роуэн Бакстер погиб при пожаре в его автомобиле. Отмечается, что вместе со спортсменом сгорели и его трое несовершеннолетних детей.