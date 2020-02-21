Стычки из-за эвакуированных из Ухани украинцев засняли на видео

Полтава, 21 февраля. После столкновений местного населения и полиции в Полтавской области медицинская помощь потребовалась 9 стражам правопорядка и одному гражданскому, сообщает украинская полиция у себя в Facebook.

Напомним, что в поселке Новые Санжары Полтавской области прошли массовые беспорядки из-за размещения в регионе эвакуированных украинцев из охваченного вспышкой смертельного коронавируса Китая. Недовольные местные жители блокировали дорогу, жгли покрышки, а также забросали камнями автобус с прибывшими эвакуированными согражданами. Помимо этого, они вступили в силовое противостояние с полицией. Отмечается, что по факту протестных мероприятий было заведено два уголовных дела.

«Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка», — сообщает полиция.

Сообщается, что были задержаны 24 человека, препятствующих размещению вернувшихся из Китая украинцев.

Правоохранительные органы также подчеркивает, что во время протестной активности, один из сельчан предпринял попытку совершить наезд на полицейских. Медицинская помощь в итоге понадобилась 9 сотрудникам полиции и одному местному жителю.

Напомним, что 20 февраля в Харькове приземлился самолет с 45 гражданми Украины и 27 иностранцами, эвакуированных из эпицентра эпидемии коронавируса в КНР. Позднее в Киеве сообщили, что эвакуированные будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» для прохождения карантина.

«Газета.ру» сообщала, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эксренном порядке вылетел в поселок Новые Санжары, чтобы урегулировать проблему с протестами населения.