Звезда «Гарри Поттера» Уолтерс рассказала о борьбе с раком

Лондон, 21 февраля. 69-летняя актриса Джули Уолтерс, известная своей ролью Молли Уизли в фильмах о «Гарри Поттере» рассказала, что ей удалось победить рак. В своем интервью британскому каналу «Би-Би-Си» она призналась, что полтора года назад у нее обнаружили рак кишечника во время медицинского обследования.

По ее словам, она обратилась к врачу после того, как внезапно почувствовала резкие боли в животе. Специалисты поставили ей диагноз «рак кишечника третьей стадии». Актриса рассказала, что была шокирована диагнозом, как и ее муж, с которым она живет вместо уже более тридцати лет. Как рассказала Уолтерс, ее супруг не смог сдержать слез.

Врачи провели операцию, а также курс химиотерапии. Сейчас Уолтерс полностью излечилась от рака и надеется, что болезнь больше не вернется, пишет телеканал «360».

Уолтерс стала популярной после роли Молли Уизли в серии фильмов про Гарри Поттера, основанных на книгах британской писательницы Джоан Роулинг. Также она снималась в фильмах Mamma Mia!» и «Приключения Паддингтона».

В начале августа сообщалось, что первая книга про волшебника Гарри Поттера с несколькими ошибками, допущенными при ее издании, ушла с молотка в Англии за 28,5 тыс. фунтов стерлингов (35 тыс. долларов). Известно, что аукционный дом Hansons Auctioneers устроил торги 31 июля, в день рождения главного героя книги Гарри Поттера и его создательницы Джоан Роулинг. На торги было выставлено первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года выпуска.