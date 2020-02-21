Двое немецких туристов погибли под лавиной в Норвегии

Осло, 21 февраля. Два туриста из Германии стали жертвами снежной лавины на острове Западный Шпицберген в Норвегии, сообщают власти региона.

В заявлении губернатора провинции Свальбард уточняется, что немцы входили в группу, которая приехала в Норвегию по туру российской компании «Центр арктического туризма «Грумант, передает РИА Новости.

Сход лавины произошел в 15-20 километрах южнее российского поселка Баренцбург.

Неделей ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело россиянки, попавшей под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Как передавала «Газета.ру», в поисках туристки участвовали 50 спасателей. Российские туристы катались на лыжах на запрещенном участке горы, что привело к сходу лавины. Трем лыжникам удалось спастись.