Мужчину затащило в шахту вслед за уехавшим лифтом под Саратовом

Саратов, 21 февраля. Мужчина погиб в шахте лифта в Саратовской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, мужчина упал в шахту лифта по причине несоблюдения техники безопасности при транспортировке мебели.

Инцидент произошел на улице Академика Жука в городе Балаково. Предварительно следователи установили, что 54-летний мужчина вечером в четверг пытался поднять на 12 этаж столешницу. Чтобы было сподручней, он обмотал ее тросом, который закрепил себе за тело.

Когда мужчина выходил из лифта, он не заметил, что конец троса остался в лифте. Двери закрылись, лифт поехал вниз и потянул за собой мужчину.

«В этот момент ролик одной из створок соскочил в нижней части. Через это отверстие мужчина упал в шахту лифта на крышу кабины, остановившейся на десятом этаже», — сообщили в СУ СК РФ.

Очевидцы происшествия вызвали скорую, однако врачи не смогли помочь, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Месяц назад похожий инцидент произошел в Новой Москве. Как сообщала «Газета.ру», строитель смертельно разбился, упав в шахту лифта с третьего этажа. Происшествие произошло в строящемся жилом комплексе в поселении Сосенское.