Главу Хостинского района Сочи задержали по подозрению в коррупции

Сочи, 21 февраля. В поселке Хоста города Сочи при получении денежных средств был задержан глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский, сообщает источник в мэрии города.

Сообщается, что Клопотовский был пойман с поличным 20 февраля. В его автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Вместе с чиновником был задержан и его водитель.

Врио главы Хостинского района назначен Иван Савин, который ранее был заместителем Клопотовского. Пока правоохранительные органы и Следственный комитет не комментировали задержание чиновника.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что экс-помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева арестована по делу о получении взятки в размере 4 млн рублей. Она будет находиться в следственном изоляторе ближайшие 2 месяца.