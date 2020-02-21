Фото Асмус, поглощающей «Доширак», взбудоражило фанатов

Москва, 21 февраля. Российская актриса Кристина Асмус обрадовала поклонников, которые переживали из-за ее худобы. Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию, как она ест «Доширак».

«До и после ширак», — сопроводила фото подписью актриса.

Поклонники Асмус бурно отреагировали на ее пост. Некоторые интересовались какому вкусу лапши быстрого приготовления актриса отдает предпочтение — курица, говядина или морепродукты. Кто-то делился своей методикой приготовления блюда. Некоторые не могут поверить, что знаменитости тоже едят такие продукты.

«Не верю, что ты его употребляешь в пищу», — @dm.pushkin. «Попробуй доширак заварить на говяжьем бульоне. Твоя жизнь разделится на две части...» — ___hightower___. «Бывает иногда организм просто хочет доширак», — @zhan.sei. «Добавляй еще сосиску и масло сливочное, будет просто пушка», — @vampir412. «Вы оооочень красивая, с дошираком или без», — @pavelkolvianec. «Люблю ездить на поезде и только запах этого дошика омрачает поездку длинною в семь суток... С голоду умирать буду, а есть это не стану», — @shamsutdinova775. «О доширак пошел, это по-нашему. С куриным бульончиком, пальчики оближешь», — @vektor0808. «Бывает, чуть-чуть передержишь — и все, доширак уже не альденте», — @marina_gilina.

Ранее актриса и жена комика Гарика Харламова Кристина Асмус, опубликовала в Instagram обнаженную фотографию, сделанную в душе. При этом актриса подписала фото хештегами, в которых поставила самые популярные комментарии о ее персоне за последнее время.